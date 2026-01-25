Jorge Castilho é o novo técnico da Águia do Vale para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Aos 43 anos, o treinador chega para assumir o comando da equipe após passagem recente pelo Uberlândia, onde dirigia o clube na primeira divisão do Campeonato Mineiro.
O novo comandante construiu grande parte de sua trajetória no Maringá FC, clube que defendeu por cinco anos, atuando como treinador e também como auxiliar técnico. No período, Jorge Castilho comandou a equipe paranaense em 148 partidas, com 70 vitórias e um aproveitamento de 57%, números que o colocam como um dos nomes mais vitoriosos da história do clube.
Sob seu comando, o Maringá viveu o melhor momento de sua trajetória, com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e a chegada a três finais da primeira divisão estadual, consolidando o treinador como peça-chave no crescimento da equipe.
Inclusive, em 2024, na Série D do Campeonato Brasileiro, ele era o comandante do time paranaense quando enfrentou a Águia duas vezes, no empate por 1 a 1 no Martins Pereira e vitória por 3 a 0 no Paraná.
Jorge Castilho chega à Águia do Vale acompanhado do auxiliar técnico Fabiano Braz. A dupla se apresenta ao clube na manhã desta segunda-feira (26) e já participa do treinamento no período da tarde, iniciando a preparação para o confronto de quarta-feira (28), fora de casa, contra o São Bento, pela Série A2 do Paulista.
E o novo treinador encontrará um time em crise, com 4 pontos na Série A-2 e apenas uma vitória em cinco rodadas. Na rodada anterior, empatou em casa por 1 a 1 com o Monte Azul, o que ocasionou a queda do técnico Marcelo Marelli.