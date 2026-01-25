Jorge Castilho é o novo técnico da Águia do Vale para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Aos 43 anos, o treinador chega para assumir o comando da equipe após passagem recente pelo Uberlândia, onde dirigia o clube na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

O novo comandante construiu grande parte de sua trajetória no Maringá FC, clube que defendeu por cinco anos, atuando como treinador e também como auxiliar técnico. No período, Jorge Castilho comandou a equipe paranaense em 148 partidas, com 70 vitórias e um aproveitamento de 57%, números que o colocam como um dos nomes mais vitoriosos da história do clube.