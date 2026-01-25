Um homem de 32 anos matou outro a facadas e, em seguida, tirou a própria vida após não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira. O crime ocorreu no início da tarde de quarta-feira (21) e é investigado como homicídio seguido de suicídio.
O caso foi registrado em uma salgaderia localizada na Avenida Júlio de Castilho, na região do Jardim Imá, em Campo Grande. O autor foi identificado como Eduardo da Silva Araújo, que antes do ataque havia publicado nas redes sociais uma mensagem com tom de desabafo, indicando inconformismo e ciúmes.
A vítima, André Luiz Mididieiro, de 46 anos, era proprietário da Luigi Salgaderia e Pizzaria, estabelecimento conhecido na cidade. Eduardo trabalhava como gerente de cozinha em uma das unidades da franquia, enquanto a ex-companheira dele atuava como gerente geral.
Informações preliminares apontam que Eduardo teria descoberto um possível relacionamento entre André e sua ex-companheira, o que pode ter motivado o ataque. A polícia apura se essa versão se confirma.
De acordo com relatos, Eduardo chegou ao local por volta das 13h10 e atacou André com diversos golpes de faca na região do pescoço. A vítima morreu no local. Em seguida, o agressor utilizou a mesma arma para ferir a si próprio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanimar Eduardo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos. Testemunhas e socorristas relataram que a cena era impactante, devido à grande quantidade de sangue.
A irmã do autor afirmou que tentou impedir o crime, mas não conseguiu convencê-lo. No momento do ataque, a ex-companheira estava no estabelecimento e tentou intervir. Abalada, ela precisou de atendimento médico e foi encaminhada para a UPA Vila Almeida. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.