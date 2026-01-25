Um homem de 32 anos matou outro a facadas e, em seguida, tirou a própria vida após não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira. O crime ocorreu no início da tarde de quarta-feira (21) e é investigado como homicídio seguido de suicídio.

O caso foi registrado em uma salgaderia localizada na Avenida Júlio de Castilho, na região do Jardim Imá, em Campo Grande. O autor foi identificado como Eduardo da Silva Araújo, que antes do ataque havia publicado nas redes sociais uma mensagem com tom de desabafo, indicando inconformismo e ciúmes.