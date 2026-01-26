26 de janeiro de 2026
DEPUTADO MINEIRO

Projeto propõe título de cidadão joseense para Nikolas Ferreira

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Proposta foi apresentada por vereador do PL, mesmo partido do deputado federal
Proposta foi apresentada por vereador do PL, mesmo partido do deputado federal

Projeto
O vereador Anderson Senna (PL) protocolou um projeto que visa conceder o título de cidadão joseense ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG).

Título
No projeto, Senna afirma que é tradição de São José "reconhecer aqueles que, com coragem, coerência e espírito público, contribuem para o fortalecimento da nação e dos valores que sustentam a sociedade brasileira".

Nikolas
Ainda na proposta, Senna alega que Nikolas "tornou-se uma das vozes mais influentes do Brasil contemporâneo" e que "sua atuação firme em defesa das liberdades individuais, da juventude brasileira, da proteção da família, da responsabilidade na gestão pública e da preservação dos valores que moldaram nossa civilização o transformou em referência para milhões de brasileiros — muitos deles aqui, em São José dos Campos".

Caminhada
Na última semana, Senna foi um dos políticos de direita do Vale do Paraíba que participaram da caminhada liderada por Nikolas até Brasília.

Tramitação
Protocolado na última sexta-feira (23), o projeto iniciará tramitação a partir da semana que vem, quando termina o recesso na Câmara de São José dos Campos.

