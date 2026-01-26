Projeto

O vereador Anderson Senna (PL) protocolou um projeto que visa conceder o título de cidadão joseense ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG).

Título

No projeto, Senna afirma que é tradição de São José "reconhecer aqueles que, com coragem, coerência e espírito público, contribuem para o fortalecimento da nação e dos valores que sustentam a sociedade brasileira".