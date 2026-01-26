O policial civil aposentado envolvido no homicídio no Aquarius descobriu que a ex-esposa estava namorando poucas horas antes do crime, conforme relato do filho à Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O filho de 20 anos do ex-investigador Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, afirmou em depoimento à Polícia Civil que o pai não sabia que a ex-mulher estava namorando até a manhã desta segunda-feira (26), dia em que ocorreu o homicídio dentro de um condomínio no bairro Aquarius, área nobre de São José dos Campos.