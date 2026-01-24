Um motociclista morreu ao colidir com um poste em Taubaté.

O homem, com idade estimada entre 30 e 40 anos, morreu após um acidente de moto na noite deste sábado (24), na Avenida Gilma Motta de Almeida, no bairro São Gonçalo.

Segundo as primeiras informações apuradas, chovia no momento do acidente. Até a publicação desta matéria, não havia detalhes oficiais sobre a dinâmica da colisão. Não há informações também se o motociclista trabalhava com entregas.