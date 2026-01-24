24 de janeiro de 2026
MORTE NO TRÂNSITO

URGENTE: Motociclista morre após bater contra poste em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento

Um motociclista morreu ao colidir com um poste em Taubaté.

O homem, com idade estimada entre 30 e 40 anos, morreu após um acidente de moto na noite deste sábado (24), na Avenida Gilma Motta de Almeida, no bairro São Gonçalo.

Segundo as primeiras informações apuradas, chovia no momento do acidente. Até a publicação desta matéria, não havia detalhes oficiais sobre a dinâmica da colisão. Não há informações também se o motociclista trabalhava com entregas.


A Polícia Militar foi acionada para preservar o local e a perícia também foi chamada para realizar os levantamentos que devem ajudar a esclarecer o que aconteceu.

