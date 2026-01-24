Tragédia no Vale: um motorista em alta velocidade atropelou um casal que estava em uma bicicleta — uma das vítimas, uma mulher, morreu.
A ocorrência aconteceu pela Avenida Vera Cruz, bairro Vera Cruz, em Caçapava, por volta de 16h15, deste sábado (24).
No acidente, de acordo com as imagens é possível ver que um carro e uma bicicleta saem de um cruzamento e acessam a Avenida Vera Cruz. Segundo depois, um carro em alta velocidade ao desviar do veículo mais lento acerta em cheio a bicicleta com casal.
O impacto foi tão violento que as duas pessoas da bicicleta foram arremessadas a alguns metros do acidente. Uma das vítimas, com a força do choque, foi arremessada dentro da caçamba de uma caminhonete estacionada a metros do acidente. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
O homem foi jogado ainda mais longe e está em estado grave. Nas imagens ainda é possível uma terceira pessoa, que é o motorista do carro, que também caiu do carro no momento do acidente. Ele conseguiu levantar e saiu andando com dificuldades. Ele foi preso.
Na sequência o carro bateu no muro e ficou com a frente destruída. Não há ainda informações a respeito do estado de saúde do motorista do carro. A Avenida precisou ser bloqueada para o atendimento das vítimas e para a realização da perícia.