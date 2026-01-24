Tragédia no Vale: um motorista em alta velocidade atropelou um casal que estava em uma bicicleta — uma das vítimas, uma mulher, morreu.

A ocorrência aconteceu pela Avenida Vera Cruz, bairro Vera Cruz, em Caçapava, por volta de 16h15, deste sábado (24).

No acidente, de acordo com as imagens é possível ver que um carro e uma bicicleta saem de um cruzamento e acessam a Avenida Vera Cruz. Segundo depois, um carro em alta velocidade ao desviar do veículo mais lento acerta em cheio a bicicleta com casal.