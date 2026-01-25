O motociclista que morreu após bater em um poste na avenida Gilma Motta de Almeida, no bairro São Gonçalo, em Taubaté, na noite de sábado (24), foi identificado como Fábio Alves Leite, de 31 anos, segundo registro do boletim de ocorrência.
De acordo com o documento, Fábio era o condutor da motocicleta envolvida no acidente. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para os procedimentos legais, incluindo exame necroscópico.
Segundo a Polícia Militar, o chamado chegou via Copom. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, ao lado da motocicleta. Não havia, naquele momento, outro veículo envolvido no acidente e também não foram localizadas testemunhas.
O boletim destaca que o trecho tinha pouca iluminação e que a chuva deixou o asfalto escorregadio. Com a perícia técnica, a investigação busca analisar vestígios, ponto de impacto e a posição final da motocicleta para ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.