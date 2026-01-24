24 de janeiro de 2026
NEGÓCIO

Fábrica da LG em Taubaté é vendida e vai virar complexo logístico

Por Jesse Nascimento | Taubaté
Parada desde o fechamento da planta em 2021, a fábrica da LG em Taubaté foi negociada e deve ser transformada em um complexo logístico pela construtora São José. O valor da transação não foi divulgado.

A movimentação encerra anos de especulações sobre o futuro do imóvel industrial e coloca Taubaté novamente no radar do setor de galpões e centros de distribuição — um segmento que cresce impulsionado pela rodovia Presidente Dutra e pela posição estratégica do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A Construtora São José, que já esteve por trás de grandes ocupações industriais no estado, é apontada como a compradora do ativo. A ideia é transformar a antiga fábrica da LG em Taubaté em um complexo logístico, voltado para operações de armazenagem, distribuição e serviços ligados à cadeia de suprimentos.

Galpões modernos e condomínios logísticos costumam ocupar áreas extensas, com acesso rápido a rodovias e potencial de receber grandes operações. Na prática, esses empreendimentos podem gerar movimentação econômica, ISS e empregos diretos e indiretos — mas também trazem discussões sobre impacto viário, circulação de caminhões e necessidade de adequações urbanísticas.

A fábrica da LG encerrou a produção em 2021, quando a empresa decidiu sair globalmente do mercado de celulares. A unidade era a única no Brasil que fabricava aparelhos, e a decisão atingiu a cadeia de fornecedores e trabalhadores da região. Parte da produção remanescente, como monitores e notebooks, foi transferida para Manaus (AM), segundo relatos à época.

Desde então, diferentes frentes discutiram o destino do espaço. Em 2024, o vice-governador Felício Ramuth afirmou que o terreno já estava no radar do Governo de São Paulo e da InvestSP para atração de novos investimentos.

A compra da antiga fábrica da LG em Taubaté segue um roteiro parecido com outras aquisições do grupo. Em 2022, a Ford anunciou a venda do terreno da fábrica de motores em Taubaté para a São José Desenvolvimento Imobiliário.

No ABC Paulista, a mesma compradora participou de operação que envolveu o antigo complexo industrial de São Bernardo do Campo, em uma transação que ganhou repercussão pelo tamanho da área e o valor do investimento para a instalação de logística e serviços.

Até aqui, não há divulgação pública de valores nem de um cronograma para implantação do empreendimento na fábrica da LG em Taubaté.

