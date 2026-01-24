Parada desde o fechamento da planta em 2021, a fábrica da LG em Taubaté foi negociada e deve ser transformada em um complexo logístico pela construtora São José. O valor da transação não foi divulgado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A movimentação encerra anos de especulações sobre o futuro do imóvel industrial e coloca Taubaté novamente no radar do setor de galpões e centros de distribuição — um segmento que cresce impulsionado pela rodovia Presidente Dutra e pela posição estratégica do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro.