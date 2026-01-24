O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso meteorológico de chuvas intensas em toda a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte neste sábado (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o instituto, a previsão é de um volume de chuva que pode chegar a 100 milímetros, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
No domingo, a expectativa é que pancadas típicas de verão possam ocorrer com chuva forte e temporais. O calor deve continuar, mesmo com a leve queda nas temperaturas na região do Vale.