24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO

Chuva forte e ventos de 100 km/h: Vale tem alerta para pancadas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Região pode ter chuva forte neste sábado
Região pode ter chuva forte neste sábado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso meteorológico de chuvas intensas em toda a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte neste sábado (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o instituto, a previsão é de um volume de chuva que pode chegar a 100 milímetros, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No domingo, a expectativa é que pancadas típicas de verão possam ocorrer com chuva forte e temporais. O calor deve continuar, mesmo com a leve queda nas temperaturas na região do Vale.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários