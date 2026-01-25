Vídeo de câmera de segurança mostra o acidente que matou uma mulher e feriu gravemente um homem em Caçapava, na tarde deste sábado (24). As vítimas estavam em uma bicicleta que foi atingida por um carro em alta velocidade. O motorista foi preso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência aconteceu pela avenida Vera Cruz, no bairro Vera Cruz, em Caçapava, por volta de 16h15.
No acidente, de acordo com as imagens, é possível ver que um carro e uma bicicleta saem de um cruzamento e acessam a avenida Vera Cruz. Segundos depois, um carro em alta velocidade, ao desviar do veículo mais lento, acerta em cheio a bicicleta com o casal.
O impacto foi tão violento que as duas pessoas da bicicleta foram arremessadas a alguns metros do local do impacto. Uma das vítimas, com a força do choque, foi arremessada dentro da caçamba de uma caminhonete estacionada a metros do acidente. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
O homem foi jogado ainda mais longe e está em estado grave. Nas imagens ainda é possível ver uma terceira pessoa, que é o motorista do carro, que também caiu do veículo no momento do acidente. Ele conseguiu levantar e saiu andando com dificuldades. O homem foi preso.
Na sequência o carro bateu no muro e ficou com a frente destruída. Não há ainda informações a respeito do estado de saúde do motorista do carro. A avenida precisou ser bloqueada para o atendimento das vítimas e para a realização da perícia.