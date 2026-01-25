Vídeo de câmera de segurança mostra o acidente que matou uma mulher e feriu gravemente um homem em Caçapava, na tarde deste sábado (24). As vítimas estavam em uma bicicleta que foi atingida por um carro em alta velocidade. O motorista foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência aconteceu pela avenida Vera Cruz, no bairro Vera Cruz, em Caçapava, por volta de 16h15.