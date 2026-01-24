O São José Esporte Clube anunciou, no fim da noite deste sábado (24), a demissão do técnico Marcelo Marelli e de seu auxiliar, Elias Coutinho.
A decisão foi tomada logo depois do empate por 1 a 1 com o Monte Azul, no estádio Martins Pereira, pela quinta rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Em nota oficial, o clube comunicou o desligamento da comissão técnica e agradeceu a Marelli e Coutinho pela dedicação e profissionalismo durante o período em que estiveram à frente da Águia do Vale, desejando sucesso na sequência de suas carreiras.
A saída do treinador ocorre em meio à pressão da torcida e à campanha irregular do São José na competição. O empate em casa não foi suficiente para afastar a crise que ronda o clube, que soma apenas quatro pontos em cinco partidas.
Novo tropeço.
O jogo começou com atraso de 30 minutos por conta da forte chuva que deixou o gramado encharcado.
Mesmo assim, o São José abriu o placar logo no início. Aos seis minutos do primeiro tempo, após contragolpe rápido, o atacante foi derrubado na área e Lucas Reis converteu o pênalti, marcando o único gol da equipe da casa.
Apesar das dificuldades impostas pelo campo pesado, o São José teve bom desempenho na primeira etapa e criou chances para ampliar, como em finalização de Rafael Carioca aos 31 minutos. O Monte Azul também levou perigo em falhas defensivas, mas sem sucesso antes do intervalo.
No segundo tempo, a Águia do Vale voltou a criar oportunidades. Aos 15 minutos, em cobrança de escanteio de Thomaz Carvalho, o atacante quase marcou de cabeça. A equipe, porém, não conseguiu transformar o domínio em gols e passou a sofrer pressão.
O castigo veio nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta pela direita, o goleiro rebateu e Vitão aproveitou para empatar de cabeça. Ainda houve tempo para o Monte Azul quase virar, aos 50 minutos.
Protestos.
O apito final foi seguido por protestos da torcida, que entoou gritos de “fora Marelli”. A partida teve público de 886 torcedores e renda de R$ 20.145.
Com o resultado, o São José permanece com uma vitória, um empate e três derrotas, enquanto o Monte Azul chega a oito pontos e se aproxima do grupo de cima da tabela. Na próxima rodada, a Águia do Vale enfrenta o São Bento fora de casa, na quarta-feira (28), às 19h30. O Monte Azul joga no mesmo dia, às 15h, contra o Votuporanguense, em casa.