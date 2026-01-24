O São José Esporte Clube anunciou, no fim da noite deste sábado (24), a demissão do técnico Marcelo Marelli e de seu auxiliar, Elias Coutinho.

A decisão foi tomada logo depois do empate por 1 a 1 com o Monte Azul, no estádio Martins Pereira, pela quinta rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Em nota oficial, o clube comunicou o desligamento da comissão técnica e agradeceu a Marelli e Coutinho pela dedicação e profissionalismo durante o período em que estiveram à frente da Águia do Vale, desejando sucesso na sequência de suas carreiras.