Dois irmãos, de 4 e 5 anos, foram encontrados mortos dentro da piscina da casa de um vizinho na tarde da última quarta-feira (21), em Napuã, município do interior de São Paulo. O caso causou comoção na cidade e está sendo investigado pela Polícia Civil.
De acordo com informações da Polícia Militar, as crianças foram localizadas por uma vizinha, que imediatamente avisou a mãe. No momento em que os irmãos estavam na piscina, o proprietário do imóvel não se encontrava na residência.
Ainda segundo a polícia, a mãe das crianças não estava em casa no momento do ocorrido, pois havia ido a uma unidade de saúde com a filha mais nova da família.
As crianças chegaram a ser socorridas e encaminhadas para atendimento médico, mas não resistiram. Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames periciais.
O caso foi registrado na Delegacia de Mirassol como morte suspeita. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da tragédia, incluindo como as crianças tiveram acesso à piscina.