Dois irmãos, de 4 e 5 anos, foram encontrados mortos dentro da piscina da casa de um vizinho na tarde da última quarta-feira (21), em Napuã, município do interior de São Paulo. O caso causou comoção na cidade e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, as crianças foram localizadas por uma vizinha, que imediatamente avisou a mãe. No momento em que os irmãos estavam na piscina, o proprietário do imóvel não se encontrava na residência.