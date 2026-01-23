Uma ação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) resultou na recuperação de um veículo furtado e na captura de um homem procurado pela Justiça em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (23).

Durante o monitoramento de rotina, operadores do CSI identificaram uma inconsistência entre a placa e o modelo do veículo, o que levantou suspeita imediata. A partir disso, o automóvel passou a ser acompanhado em tempo real, com as informações repassadas às equipes em patrulhamento pela cidade.