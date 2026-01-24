Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelos bairros Maranduba e Perequê-Açu, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar prenderam uma mulher e um homem suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas.

A mulher foi encontrada em Maranduba, em local conhecido pela incidência de ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença policial, ela tentou fugir a pé, adentrando uma área de manguezal.