Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelos bairros Maranduba e Perequê-Açu, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar prenderam uma mulher e um homem suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas.
A mulher foi encontrada em Maranduba, em local conhecido pela incidência de ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença policial, ela tentou fugir a pé, adentrando uma área de manguezal.
Diante da atitude suspeita, foi realizado acompanhamento a pé, sendo a mulher localizada escondida entre a vegetação, portando uma sacola plástica. Durante a abordagem, a sacola caiu ao solo e, após verificação, foram encontrados diversos tipos de entorpecentes em seu interior.
Na sequência, foi localizada ainda uma quantia em dinheiro em espécie com a mulher. Em diligência complementar, os policiais encontraram grande quantidade de embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento de drogas.
Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, a mulher foi presa e conduzida para as providências legais cabíveis. Ela permaneceu à disposição da Justiça.
No Perequê-Açu, equipes da PM visualizaram um homem caminhando pela rua Praia Domingas Dias. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se desfazer de uma bolsa, levantando suspeita.
Diante da atitude, foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, os policiais localizaram no interior da bolsa dois tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 385 gramas da droga, além de duas balanças de precisão, uma faca utilizada para o fracionamento do entorpecente, embalagens plásticas e dinheiro em espécie.
Comprovada a materialidade do crime, o criminoso recebeu voz de prisão pelo tráfico de drogas. Considerando o risco de fuga, ele foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia.