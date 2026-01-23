O mistério continua.
A Coca-Cola FEMSA Brasil informou que segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade no estado de São Paulo. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão. Cidades do Vale do Paraíba estão na disputa para abrigar a nova unidade da empresa, que deve ser instalada no interior do estado.
“O projeto integra os planos de investimento da companhia, que busca o constante desenvolvimento de suas operações, sempre de forma alinhada ao avanço socioeconômico sustentável das regiões em que está presente”, disse a empresa a OVALE.
A expectativa do anúncio da nova fábrica até o final de 2025 não se confirmou, e a definição deve ficar para esse início de 2026. Mas não há uma data definida para a confirmação da unidade.
Três cidades do Vale estão na disputa para receber a nova fábrica da Coca-Cola. A escolha do local envolve uma avaliação técnica e estratégica, com foco em infraestrutura, logística e disponibilidade de áreas industriais.
De acordo com apuração de OVALE, as candidatas da região são Pindamonhangaba, Lorena, Queluz e Caçapava. Destas, Pinda, Lorena e Queluz aparecem com maiores chances de conquistar o investimento.
Em entrevista a OVALE, o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que ao menos três cidades da região seguem na disputa. Jacareí ficou de fora do páreo. “Nossa cidade chegou a apresentar proposta, mas não seguimos nas tratativas finais”, afirmou.
Cidades
Pindamonhangaba já foi apontada como favorita, com articulação política e infraestrutura industrial. A cidade tem o respaldo do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), aliado do prefeito Ricardo Piorino, o que fortalece a candidatura local.
A cidade de Lorena tem como trunfo a localização estratégica às margens da rodovia Presidente Dutra, com fácil acesso aos principais polos logísticos e industriais do estado.
Nesta semana, movimentações de equipe de topografia em Lorena levantaram a suspeita de que seria para a futura instalação da fábrica da Coca-Cola. No entanto, tanto a empresa quanto a Prefeitura negaram.
“A Prefeitura de Lorena informa que, até o momento, não há informações oficiais relacionadas à instalação de uma fábrica da Coca-Cola no município”, disse a administração.
Queluz oferece um terreno com características semelhantes às da antiga fábrica da Coca-Cola em Porto Real (RJ), o que pode ser um diferencial técnico.
Caçapava, por sua vez, chegou a participar de conversas preliminares com representantes da empresa, mas as negociações não avançaram.
Concorrência
Além das cidades do Vale, outras cinco cidades paulistas estão no páreo: Itu, Sorocaba, Bragança Paulista, Jundiaí e Campinas.
A Coca-Cola avalia fatores logísticos, ambientais e de viabilidade econômica antes da definição final. A companhia afirma que o investimento faz parte de uma estratégia de modernização e expansão da operação no Brasil, com foco em sustentabilidade e inovação.
“O processo de escolha é criterioso. Queremos garantir que a nova planta esteja em uma região que ofereça infraestrutura, potencial de crescimento e condições ideais para nossa operação”, informou a empresa em nota recente.
Impacto econômico
O novo complexo industrial da Coca-Cola deve gerar centenas de empregos diretos e indiretos, movimentar o setor de serviços e impulsionar o PIB regional.
A expectativa é que a unidade se torne uma das mais modernas da América Latina, com uso intensivo de automação e inteligência artificial para aumentar a eficiência produtiva.