A Coca-Cola FEMSA Brasil informou que segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade no estado de São Paulo. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão. Cidades do Vale do Paraíba estão na disputa para abrigar a nova unidade da empresa, que deve ser instalada no interior do estado.

“O projeto integra os planos de investimento da companhia, que busca o constante desenvolvimento de suas operações, sempre de forma alinhada ao avanço socioeconômico sustentável das regiões em que está presente”, disse a empresa a OVALE.

A expectativa do anúncio da nova fábrica até o final de 2025 não se confirmou, e a definição deve ficar para esse início de 2026. Mas não há uma data definida para a confirmação da unidade.

Três cidades do Vale estão na disputa para receber a nova fábrica da Coca-Cola. A escolha do local envolve uma avaliação técnica e estratégica, com foco em infraestrutura, logística e disponibilidade de áreas industriais.