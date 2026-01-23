Um carro furtado foi recuperado em menos de 1h30 na noite desta quinta-feira (22), em São José dos Campos, após ação integrada entre o CSI (Centro de Segurança e InteligênciaI) e equipes da GCM (Guarda Civil Municipal).
O furto foi comunicado pelo proprietário por meio do telefone 190, às 22h13. Assim que a ocorrência foi registrada, o CSI iniciou o monitoramento em tempo real e o compartilhamento das informações com as equipes que estavam em patrulhamento pela cidade.
O veículo foi localizado às 23h50 por uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), nas proximidades da Estrada Municipal Joaquim Gonçalves Dias. A rápida recuperação evidenciou a eficiência do sistema de vigilância e da atuação integrada das forças de segurança no município.
Redução nos furtos de veículos
São José dos Campos encerrou 2025 com uma média de 15 veículos recuperados por mês, resultado direto das ações conjuntas do programa São José Unida, que integra diferentes instituições de segurança pública.
Implantado em 2017, o programa conta com o suporte tecnológico do CSI. Desde o início da iniciativa, 838 veículos já foram recuperados na cidade. De acordo com dados oficiais, o índice de furto de veículos caiu 66,8% no município desde a implantação do programa.