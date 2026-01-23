Um carro furtado foi recuperado em menos de 1h30 na noite desta quinta-feira (22), em São José dos Campos, após ação integrada entre o CSI (Centro de Segurança e InteligênciaI) e equipes da GCM (Guarda Civil Municipal).

O furto foi comunicado pelo proprietário por meio do telefone 190, às 22h13. Assim que a ocorrência foi registrada, o CSI iniciou o monitoramento em tempo real e o compartilhamento das informações com as equipes que estavam em patrulhamento pela cidade.