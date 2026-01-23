23 de janeiro de 2026
Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
A flagship JADERALMEIDA Campinas celebra quatro anos de trajetória consolidada, reafirmando a cidade como polo estratégico do mercado de luxo. Sob o comando dos empresários Corina e Alexandre Silveira, o espaço, que vai muito além de um showroom, tornou-se uma verdadeira plataforma de negócios e cultura. Patrocinadora da Campinas Decor 2025, a grife celebra a confiança do setor de arquitetura e o sucesso de sua aposta no interior paulista.

"Escolher Campinas foi uma decisão estratégica; a cidade reflete o diálogo profundo que buscamos", afirmam os anfitriões. Com investimentos contínuos e um olhar apurado para a arquitetura local, a flagship se prepara para um 2026 movimentado. É o design autoral brasileiro fincando raízes profundas no interior paulista.

