A flagship JADERALMEIDA Campinas celebra quatro anos de trajetória consolidada, reafirmando a cidade como polo estratégico do mercado de luxo. Sob o comando dos empresários Corina e Alexandre Silveira, o espaço, que vai muito além de um showroom, tornou-se uma verdadeira plataforma de negócios e cultura. Patrocinadora da Campinas Decor 2025, a grife celebra a confiança do setor de arquitetura e o sucesso de sua aposta no interior paulista.
"Escolher Campinas foi uma decisão estratégica; a cidade reflete o diálogo profundo que buscamos", afirmam os anfitriões. Com investimentos contínuos e um olhar apurado para a arquitetura local, a flagship se prepara para um 2026 movimentado. É o design autoral brasileiro fincando raízes profundas no interior paulista.