Vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que dois assaltantes invadem uma joalheria em Guaratinguetá, na manhã de quinta-feira (22). No local para regular uma aliança, um sargento da Polícia Militar, que estava de folga e à paisana, reagiu e atirou nos bandidos, que morreram. No vídeo, é possível ouvir os disparos dentro do estabelecimento comercial.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens mortos tentaram roubar 209 peças da joalheria, sendo nove peças de prata, ouro e folheado a ouro e 200 bijuterias, mais R$ 34 em dinheiro.