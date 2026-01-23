Vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que dois assaltantes invadem uma joalheria em Guaratinguetá, na manhã de quinta-feira (22). No local para regular uma aliança, um sargento da Polícia Militar, que estava de folga e à paisana, reagiu e atirou nos bandidos, que morreram. No vídeo, é possível ouvir os disparos dentro do estabelecimento comercial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens mortos tentaram roubar 209 peças da joalheria, sendo nove peças de prata, ouro e folheado a ouro e 200 bijuterias, mais R$ 34 em dinheiro.
Os assaltantes foram identificados como José Antonio Carvalho Acelino e Jose Marques Nogueira Junior, ambos de 29 anos.
A dupla entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto, momento em que o policial reagiu e atirou em ambos. Antes de atirar, de acordo com o boletim de ocorrência, o policial deu voz de prisão aos dois homens e ordenou que abaixassem a arma. A ordem não foi obedecida, e os bandidos acabaram mortos pelo policial.
O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial, e segue em investigação.
Rendidos
De acordo com o depoimento do policial, ele foi até a joalheira para regular uma aliança, quando dois homens entraram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e renderam as vítimas, que tiveram seus braços amarrados, incluindo o policial.
Depois de amarrar as vítimas, os assaltantes passaram a procurar dinheiro e a chave do cofre, momento em que o sargento conseguiu se soltar, pegar sua arma e dar voz de prisão aos assaltantes, ordenando que um deles, que portava a arma, a largasse e deitasse no chão, juntamente com seu comparsa.
No entanto, o homem armado apontou o revólver para o policial e o comparsa fez menção de pegar uma arma escondida em suas vestes. Com isso, o policial atirou contra eles, “fazendo cessar o risco de injusta agressão contra o mesmo e a outra vítima, a vendedora da loja, que permaneceu deitada”, informa o BO.
A arma utilizada pelo sargento da PM para matar os assaltantes, uma Glock calibre .40, foi apreendida pela Polícia Civil e passará por perícia. A arma, que é de uso restrito, não tinha cartuchos íntegros. As armas dos assaltantes também foram apreendidas.