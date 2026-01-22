Uma ação coordenada pela Prefeitura de São José dos Campos resultou na retirada de 7,8 toneladas de materiais inservíveis de um imóvel localizado no Jardim Diamante, na região leste da cidade, na quarta-feira (21). O local era utilizado para acúmulo compulsivo e representava riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

A operação integrou um conjunto de ações intersecretarias voltadas à saúde, segurança e ordenamento urbano. Somente nesta ocorrência, foram necessários 10 caminhões para o transporte dos resíduos, que receberam destinação adequada no aterro sanitário do município.