Uma ação coordenada pela Prefeitura de São José dos Campos resultou na retirada de 7,8 toneladas de materiais inservíveis de um imóvel localizado no Jardim Diamante, na região leste da cidade, na quarta-feira (21). O local era utilizado para acúmulo compulsivo e representava riscos à saúde pública e ao meio ambiente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação integrou um conjunto de ações intersecretarias voltadas à saúde, segurança e ordenamento urbano. Somente nesta ocorrência, foram necessários 10 caminhões para o transporte dos resíduos, que receberam destinação adequada no aterro sanitário do município.
Com esta ação, o volume de materiais recolhidos em 2026 ultrapassa 21 toneladas, considerando que esta foi a terceira intervenção do ano. Em 2025, a Prefeitura já havia realizado cinco operações semelhantes, com a remoção de mais de 52 toneladas de resíduos acumulados de forma irregular em imóveis e terrenos da cidade.
A entrada no imóvel ocorreu por meio de mandado judicial, expedido após denúncias feitas por moradores à Central 156. O responsável pelo local acompanhou todo o procedimento.
Segundo a Prefeitura, o acúmulo excessivo de materiais favorece a proliferação de escorpiões e outros animais peçonhentos, além de criar condições propícias para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, comprometendo a segurança e a qualidade de vida da vizinhança.
A administração municipal reforça a importância da colaboração da população, que pode registrar denúncias de situações semelhantes por meio da Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.