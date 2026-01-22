22 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Dona da Cacau Show morre após passar por procedimento estético

Por Da Redação | Pinheiro (MA)
Reprodução
Ariene Rodrigues
Ariene Rodrigues

A empresária Ariene Rodrigues morreu na noite de terça-feira (20) após passar por um procedimento estético. As circunstâncias da morte serão apuradas.

O caso ocorreu em São Luís. Ariene era moradora de Pinheiro, na Baixada Maranhense, e havia se submetido a uma lipoaspiração.

O procedimento foi realizado na Clínica Ibirapuera, unidade particular da capital maranhense. Não há, até o momento, informações oficiais sobre as causas da morte. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

