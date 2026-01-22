Um policial militar de 21 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (22), em ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, no desdobramento da investigação do assassinato de Matheus da Cruz Pereira, ocorrido em 26 de novembro de 2025.

De acordo com o boletim registrado pela Polícia Civil, a prisão do investigado aconteceu na 2ª Companhia do 28º BPM/M, na avenida Jacu-Pêssego, na capital paulista, no momento em que ele saía do local onde trabalha. A ocorrência foi apresentada na DIG de Jacareí.