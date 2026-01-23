Valentino foi um nome que não precisou de sobrenome, nem de muitas explicações. Basta dizer “Valentino” que automaticamente pensamos em elegância, alta-costura e, claro, no vermelho mais famoso da história da moda.

Esta semana perdemos um dos maiores nomes na moda: Valentino Garavani. O imperador da moda como foi conhecido nos deixou, mas deixou também algo raro em um mercado tão mutável: um legado .

Valentino nasceu em 1932, na Itália, e desde muito jovem entendeu que moda não era apenas roupa. Era arte, comportamento, comunicação. Ainda adolescente, decidiu ir para Paris estudar e mergulhou na alta-costura. Em meio a tecidos, ateliês e grandes nomes, começou a formar sua essência que mais tarde marcaria presença no mundo: clássico, atemporal, elegante e feminino — absolutamente feminino. Alias tenho comigo que Valentino amava as mulheres e sua missão era deixa-las estonteantes.

Nos anos 60, ele voltou para a Itália onde abriu seu ateliê e começou a apresentar coleções que rapidamente chamaram a atenção da elite europeia e internacional. O que levou primeiras-damas, atrizes e mulheres poderosas a escolherem vestir Valentino. Jacqueline Kennedy, por exemplo, escolheu o estilista para momentos marcantes de sua vida. Elizabeth Taylor, Julia Roberts, Sophia Loren… a lista é gigante e todas elas ao usar um Valentino encontravam presença, não apenas aparência.

Com a fama surgiu o famoso Vermelho Valentino. Dizem que a inspiração veio ao assistir uma ópera, quando percebeu a força daquela cor em cena. O vermelho Valentino não era apenas uma cor vibrante; era também elegante. Um tom que não é chamativo, mas também não passava despercebido. E com o passar do tempo, ele transformou uma cor em assinatura, algo que pouquíssimos estilistas conseguiram fazer.