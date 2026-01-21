Guardas civis municipais de São José dos Campos prenderam nesta quarta-feira (21), com a ajuda das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), um homem procurado pela Justiça suspeito de ter praticado furto.

A captura ocorreu na marginal da rodovia Presidente Dutra no Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade, após o carro em seu nome passar nos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português).