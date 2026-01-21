21 de janeiro de 2026
PROCURADO

Procurado é capturado em SJC após ser flagrado por câmeras do CSI

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
PMSJC
Câmeras do CSI já auxiliaram na prisão de 386 procurados pela Justiça desde 2021
Câmeras do CSI já auxiliaram na prisão de 386 procurados pela Justiça desde 2021

Guardas civis municipais de São José dos Campos prenderam nesta quarta-feira (21), com a ajuda das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), um homem procurado pela Justiça suspeito de ter praticado furto.

A captura ocorreu na marginal da rodovia Presidente Dutra no Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade, após o carro em seu nome passar nos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português).

As equipes do CSI fizeram o monitoramento em tempo real, avisando os guardas que estavam realizando patrulhamento na região central.

O procurado pela Justiça foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição das autoridades.

Desde a implantação do CSI em 2021, já foram capturados 386 procurados pela Justiça em ações da GCM e das forças de segurança.

