A Prefeitura de São José dos Campos divulgou nesta semana, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, o calendário oficial do Circuito Joseense de Corridas de Rua 2026. Ao todo, estão previstas 31 provas ao longo do ano, organizadas por diferentes promotores e distribuídas entre os meses de janeiro e dezembro.
A primeira prova da temporada será realizada no dia 31 de janeiro. O encerramento do calendário ocorrerá no dia 31 de dezembro, com a tradicional Corrida da Virada Joseense, no Paço Municipal.
Entre os destaques do ano está a maratona da cidade, programada para o dia 20 de setembro, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Outra prova tradicional do circuito, a Corrida de Aniversário de São José dos Campos, será realizada no dia 19 de julho, com largada e chegada no Paço Municipal.
Com diferentes distâncias, o calendário reúne provas incluindo percursos de 3 km, 5 km, 7 km, 10 km, 15 km, 21 km e 42 km, além de etapas de duathlon. A maioria das corridas é válida para o Ranking Joseense, que premia os atletas e equipes com melhor desempenho ao longo da temporada.
As inscrições para as provas são feitas diretamente com os organizadores dos eventos, sem vínculo com a Prefeitura. Para se habilitar ao Ranking Joseense, o corredor deverá participar do número mínimo de provas estabelecido no regulamento da temporada.
O calendário prevê ainda algumas datas reservadas, que poderão receber novas provas ao longo do ano. A Prefeitura informa que as datas, locais e percursos estão sujeitos a alterações, especialmente em razão de obras, logística urbana e outros eventos que utilizem vias públicas.
Embora as provas do Circuito Joseense sejam abertas a corredores de outras cidades, apenas moradores de São José dos Campos podem concorrer à classificação no Ranking Joseense.
A relação completa das provas, com datas, locais, distâncias e indicação das etapas válidas para o ranking, pode ser consultada no calendário oficial divulgado pela Prefeitura (clique aqui).