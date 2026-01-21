A Prefeitura de São José dos Campos divulgou nesta semana, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, o calendário oficial do Circuito Joseense de Corridas de Rua 2026. Ao todo, estão previstas 31 provas ao longo do ano, organizadas por diferentes promotores e distribuídas entre os meses de janeiro e dezembro.

A primeira prova da temporada será realizada no dia 31 de janeiro. O encerramento do calendário ocorrerá no dia 31 de dezembro, com a tradicional Corrida da Virada Joseense, no Paço Municipal.