Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Campos do Jordão, após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça em um bairro residencial da cidade. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado nas proximidades da residência da ex-companheira, a quem teria ameaçado de morte com uma faca, além de proferir ofensas e apresentar comportamento agressivo, exigindo ver os filhos do casal.