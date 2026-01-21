21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

Homem é preso por rondar casa e ameaçar ex com faca no Vale

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Faca apreendida com o suspeito
Faca apreendida com o suspeito

Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Campos do Jordão, após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça em um bairro residencial da cidade. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado nas proximidades da residência da ex-companheira, a quem teria ameaçado de morte com uma faca, além de proferir ofensas e apresentar comportamento agressivo, exigindo ver os filhos do casal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram entorpecentes e aparelhos celulares com o homem, que foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.

