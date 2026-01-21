Três meses após suspender o processo, a Prefeitura de Taubaté reabriu o chamamento público que irá definir a OSC (Organização da Sociedade Civil) que atuará na creche do Cataguá, que está desativada desde 2022 e deve voltar a atender em 2026.

As propostas serão recebidas até o dia 19 de fevereiro. Na nova versão do edital, o custo máximo ao longo dos 24 meses de contrato passou de R$ 1,4 milhão para R$ 2,79 milhões, um acréscimo de 98,87%.