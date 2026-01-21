O Santuário Nacional de Aparecida se prepara para receber a maior peregrinação do ano: a Romaria Nacional do Terço dos Homens. A 18ª edição do evento, de 6 a 8 de fevereiro, deve reunir mais de 100 mil pessoas na Basílica.

Com o tema “Terço dos Homens: Com a fé de Maria, rezamos pela família!” e o lema “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15), os peregrinos acompanham as missas e o tão aguardado Terço Solene e Consagração no Altar Central do templo mariano.