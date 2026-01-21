O Santuário Nacional de Aparecida se prepara para receber a maior peregrinação do ano: a Romaria Nacional do Terço dos Homens. A 18ª edição do evento, de 6 a 8 de fevereiro, deve reunir mais de 100 mil pessoas na Basílica.
Com o tema “Terço dos Homens: Com a fé de Maria, rezamos pela família!” e o lema “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15), os peregrinos acompanham as missas e o tão aguardado Terço Solene e Consagração no Altar Central do templo mariano.
Neste ano de 2026, o encontro conta com uma novidade: o sorteio de 50 Capelinhas Missionárias, em parceria com projeto Aparecida pelo Brasil. Cada grupo inscrito para o encontro estará concorrendo e poderá ficar com a Capelinha por um ano inteiro em sua comunidade.
Para Tarcísio Cardoso Brito, coordenador do terço de Nanuque (MG), a expectativa de ser um dos contemplados no sorteio é grande. “Assim que as inscrições foram abertas, já fiz a minha inscrição, confesso que estou com o coração esperançoso de ser um dos sorteados para ganhar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida”.
Sua esperança reverbera ainda do que foi vivido em 2025, durante o Ano Santo. “Vivendo ainda as boas lembranças do Ano Jubilar, como a Mãe Aparecida, também quero ser um peregrino de esperança. Assim como Ela, quero ir ao encontro e colocar-me a serviço dos mais necessitados. Mãe Aparecida, olhe por nós!”, completou Brito.
Para alguns, receber a Capelinha Missionária, é sinal de “grande esperança”, como fala o coordenador de Nova Iguaçu (RJ), Paulo Roberto Silva do Nascimento. Para outros, “seria uma alegria imensa”, reforça Rogério Pontes de Oliveira, de Nova Friburgo (RJ), que trará não só seu grupo, como coordenador, mas também, todos os outros grupos da Diocese, os quais também é coordenador geral.
Os sentimentos são muitos, mas a vontade de estar entre os escolhidos é unânime. “Seria uma honra no meio de tantos grupos ficar no seleto grupo dos 50 sorteados. Uma benção para a nossa Diocese de Santo André. E para o nosso grupo”, conta o coordenador Carlos Alberto da Silva Neves, de Diadema (SP).
Gratidão em pertencer
Através dos tempos, a Igreja Católica reiterara a importância do Rosário para a fé cristã. “Quanto mais fixamos o pensamento na íntima natureza do Rosário, tanto mais claramente se nos manifesta a sua excelência e utilidade. E por isto cresce em Nós o desejo e a esperança de que a Nossa recomendação seja tão eficaz que dê o mais amplo desenvolvimento a esta santíssima oração, difundindo-lhe sempre mais o conhecimento e a prática”, disse o papa Leão 14 na Carta Encíclica ‘Iucunda Semper Expectatione, 2’.
Nas palavras do papa, sobre a oração do Santo Terço, “de modo especial aos associados que praticam a devoção do Rosário se adaptam às palavras que São Paulo dirigia aos novos discípulos de Cristo: ‘Chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celeste e às miríades de Anjos’ (Heb 12, 22)”.
“O Terço dos Homens mudou minha vida. Tenho experiências incríveis com aqueles que coordeno. E fazer parte desse movimento aí no Santuário é muito gratificante. A Romaria do TH reúne muita fé, milagres, devoção e muito amor por Jesus Cristo e Nossa Senhora. É o momento mais aguardado por mim no ano. Fico contando os dias para poder estar aí com meus irmãos de fé e oração. Participo desde a 3° Romaria. Fui em todas, até na virtual, fui convidado para participar presencialmente por ser coordenador”, disse Neves, de Diadema.
“Ser um homem do terço é maravilhoso, uno-me aos outros Irmãos e juntos oramos por nossas famílias, por todo o mundo que necessita das diversas situações existenciais. E, quando estamos reunidos no Santuário de Aparecida, tudo toma uma proporção maior ainda, as conversas e testemunhos são muito parecidos: homens que estavam distantes de Deus, da Igreja e muitos também distantes da família, e através da participação efetiva no Terço dos Homens tudo mudou, e estar em Aparecida é sinônimo de vitória. Graças a Deus nós homens estamos retornando e assumindo verdadeiramente o papel de sacerdotes da casa, e queremos cada dia mais dizer: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”, afirmou Brito, de Nanuque.