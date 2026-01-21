O Ibama indeferiu nesta quarta-feira (21) o pedido de licença prévia do empreendimento da UTE São Paulo (Usina Termelétrica São Paulo), usina prevista para ser instalada em Caçapava, no Vale do Paraíba, e tornar-se a maior do país e da América Latina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No relatório de 85 páginas, o Ibama alegou diversas pendências técnicas no projeto, incluindo falta de informações confiáveis sobre impactos de poluição, que impediam uma avaliação conclusiva. Cabe recursos administrativos ao Ibama e medidas judiciais contra a decisão.