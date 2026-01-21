A babá brasileira Juliana Peres Magalhães, natural de Jacareí, fez fotos íntimas ao lado do patrão e amante, o agente do FBI Brendan Banfield, semanas antes do assassinato da esposa dele, Christine Banfield, ocorrido em fevereiro de 2023, nos Estados Unidos. As imagens foram apresentadas pela Promotoria aos jurados durante o julgamento de Banfield, no condado de Fairfax, na Virgínia.

De acordo com a acusação, Juliana, que participava do programa Au Pair, mantinha um relacionamento extraconjugal com Brendan enquanto trabalhava como babá do filho do casal. Entre as provas exibidas no tribunal estão selfies sensuais, algumas aparentemente feitas quando Juliana estava nua ao lado do amante. Em uma das imagens, publicada em rede social, ela escreveu em português: “Aí gente tô muito cu... apaixonadinha desde julho do ano passado”.