A babá brasileira Juliana Peres Magalhães, natural de Jacareí, fez fotos íntimas ao lado do patrão e amante, o agente do FBI Brendan Banfield, semanas antes do assassinato da esposa dele, Christine Banfield, ocorrido em fevereiro de 2023, nos Estados Unidos. As imagens foram apresentadas pela Promotoria aos jurados durante o julgamento de Banfield, no condado de Fairfax, na Virgínia.
De acordo com a acusação, Juliana, que participava do programa Au Pair, mantinha um relacionamento extraconjugal com Brendan enquanto trabalhava como babá do filho do casal. Entre as provas exibidas no tribunal estão selfies sensuais, algumas aparentemente feitas quando Juliana estava nua ao lado do amante. Em uma das imagens, publicada em rede social, ela escreveu em português: “Aí gente tô muito cu... apaixonadinha desde julho do ano passado”.
Os promotores afirmam que a última foto íntima foi tirada em dezembro de 2022, cerca de dois meses antes do crime. Em outra imagem, registrada na véspera do Ano Novo de 2022, Juliana e Brendan aparecem se tocando sob uma mesa. A legenda dizia “Meu Ano Novo”, acompanhada de emojis de olhos arregalados e corações.
O tribunal também analisou uma fotografia em que Juliana aparece em um estande de tiro, supostamente feita por Banfield. Na legenda, ela escreveu: “Esse cara bonito tira fotos muito boas”. Segundo a Promotoria, o casal frequentou campos de tiro meses antes dos assassinatos, o que reforça a tese de preparação do crime.
Crime planejado
Christine Banfield, de 37 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa, após Brendan supostamente matar a tiros Joseph Ryan, atraído ao local por meio de um perfil falso criado em aplicativo de encontros, no qual Juliana teria se passado pela patroa. Inicialmente, o caso foi tratado como uma tentativa de invasão domiciliar, versão que caiu após a identificação de inconsistências na cena do crime.
Juliana e Brendan foram presos em outubro de 2023 e respondem por homicídio e conspiração. No início do julgamento, a brasileira afirmou que o patrão não queria se divorciar por temer perder dinheiro e a guarda da filha de 4 anos. Em depoimento, Juliana disse que Brendan teria cometido o crime para “ficar livre” e assumir o relacionamento com ela. O julgamento segue em andamento.