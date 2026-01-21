21 de janeiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

PM prende dois homens com drogas durante operação em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Cruzeiro
Drogas apreendidas em Cruzeiro

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, em Cruzeiro, na noite de terça-feira (20), durante a Operação Saturação. Os suspeitos estavam com drogas e foram levados para a delegacia.

A prisão ocorreu quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe abordou dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Durante a revista, os policiais localizaram drogas em posse da dupla.

Os dois homens foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada e o material apreendido ficou à disposição das autoridades competentes.

