Dois homens foram presos pela Polícia Militar, em Cruzeiro, na noite de terça-feira (20), durante a Operação Saturação. Os suspeitos estavam com drogas e foram levados para a delegacia.

A prisão ocorreu quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro.