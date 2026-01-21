Um jovem morador de Cruzeiro morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na Rodovia dos Tamoios, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 23h de domingo (18), no retorno do km 82,3, em um trecho urbano de Caraguatatuba.

De acordo com a Concessionária Tamoios, o motociclista perdeu o controle do veículo ao realizar o retorno, colidiu contra uma barreira rígida e acabou caindo de cima de um viaduto. A motocicleta permaneceu sobre o viaduto, no ponto do impacto.