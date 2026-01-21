21 de janeiro de 2026
ACIDENTE FATAL

Jovem morre após cair de moto em viaduto da Rodovia dos Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Portal Cruzeiro
Local do acidente que vitimou João Victor Santos (no detalhe)
Local do acidente que vitimou João Victor Santos (no detalhe)

Um jovem morador de Cruzeiro morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na Rodovia dos Tamoios, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 23h de domingo (18), no retorno do km 82,3, em um trecho urbano de Caraguatatuba.

De acordo com a Concessionária Tamoios, o motociclista perdeu o controle do veículo ao realizar o retorno, colidiu contra uma barreira rígida e acabou caindo de cima de um viaduto. A motocicleta permaneceu sobre o viaduto, no ponto do impacto.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Stella Maris, em Caraguatatuba, onde permaneceu internada. Contudo, na noite desta terça-feira (20), o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, segundo moradores de Cruzeiro.

O motociclista foi identificado como João Victor Santos, morador do bairro Jardim América, em Cruzeiro. Embora estivesse residindo recentemente em Caraguatatuba, João Victor era bastante conhecido em sua cidade de origem.

* Com informações da página Portal Cruzeiro

