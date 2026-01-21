Um jovem morador de Cruzeiro morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na Rodovia dos Tamoios, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 23h de domingo (18), no retorno do km 82,3, em um trecho urbano de Caraguatatuba.
De acordo com a Concessionária Tamoios, o motociclista perdeu o controle do veículo ao realizar o retorno, colidiu contra uma barreira rígida e acabou caindo de cima de um viaduto. A motocicleta permaneceu sobre o viaduto, no ponto do impacto.
A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Stella Maris, em Caraguatatuba, onde permaneceu internada. Contudo, na noite desta terça-feira (20), o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, segundo moradores de Cruzeiro.
O motociclista foi identificado como João Victor Santos, morador do bairro Jardim América, em Cruzeiro. Embora estivesse residindo recentemente em Caraguatatuba, João Victor era bastante conhecido em sua cidade de origem.
* Com informações da página Portal Cruzeiro