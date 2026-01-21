O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta quarta-feira (21) que um pescador encontrou um corpo nas margens do Rio Una, em São Sebastião, no Litoral Norte. Buscas estavam sendo feitas no local desde a madrugada de terça-feira para encontrar um policial militar que estava desaparecido após entrar no rio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o pescador acionou a Polícia Militar por volta das 23h de terça-feira, informando ter encontrado um corpo às margens do Rio Una.
Foi acionado o policiamento para atender a ocorrência de encontro de cadáver. "No local, foi confirmado que o corpo encontrado seria do policial militar desaparecido", informaram os bombeiros.
A perícia técnica foi acionada para o local e equipes de policiamento permaneceram no rio até a chegada dos peritos.
Os trabalhos de busca tiveram início ainda durante a madrugada de terça-feira (20) e mobilizaram ao menos dez bombeiros. Ao longo do dia, as equipes realizaram uma varredura em toda a extensão da foz do Rio Una, com atenção especial ao trecho onde o rio faz uma curva, encontra uma barreira de areia e deságua no mar, área considerada crítica para as buscas.
Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente confirmada. O policial integrava o efetivo empregado na Operação Verão.
A Polícia Militar informou que o cabo estava de folga e acompanhado de outros militares quando se dirigiu à foz do Rio Una para remover excesso de areia e sal do corpo, prática habitual do militar.
Ficou acordado entre os militares que, após a ação, o policial reencontraria o grupo para retornar ao local de hospedagem. No entanto, após 15 minutos, sem o retorno do militar, foi iniciada busca visual na região, sem êxito na localização.
A PM informou que a região apresenta isolamento, ausência de iluminação artificial e visibilidade reduzida. O mar encontrava-se agitado, com correntes intensas. O Rio Una, embora sem fluxo aparente na superfície, possuía profundidade elevada. As condições ambientais e a escuridão dificultaram as buscas iniciais.