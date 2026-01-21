O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta quarta-feira (21) que um pescador encontrou um corpo nas margens do Rio Una, em São Sebastião, no Litoral Norte. Buscas estavam sendo feitas no local desde a madrugada de terça-feira para encontrar um policial militar que estava desaparecido após entrar no rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o pescador acionou a Polícia Militar por volta das 23h de terça-feira, informando ter encontrado um corpo às margens do Rio Una.