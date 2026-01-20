21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ATROPELAMENTO

Homem é atropelado por carro no centro de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi atropelado no Centro de São José
Um atropelamento por carro foi registrado na noite desta terça-feira nas proximidades da Praça Padre João, conhecida como Praça da Matriz, na região central de São José dos Campos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, os socorristas encontraram a vítima, um homem de 64 anos, com um ferimento corto-contuso na cabeça.

Apesar do impacto, o homem estava consciente e orientado durante o atendimento. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado pela equipe de resgate ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde passou por avaliação médica.

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas até o momento.

