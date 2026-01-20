Um atropelamento por carro foi registrado na noite desta terça-feira nas proximidades da Praça Padre João, conhecida como Praça da Matriz, na região central de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, os socorristas encontraram a vítima, um homem de 64 anos, com um ferimento corto-contuso na cabeça.