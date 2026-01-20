A Secretaria de Saúde de Taubaté confirmou a identificação de casos de sarna (escabiose) em pacientes internados no Hospital Municipal Universitário de Taubaté ao longo do mês de janeiro. Segundo a administração municipal, ações imediatas foram implementadas para controlar a situação e impedir a propagação da doença.
De acordo com a pasta, o enfrentamento do problema passou a ser conduzido pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com o apoio das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, que atuam de forma conjunta no monitoramento e acompanhamento dos casos.
Entre as medidas adotadas estão procedimentos de desinfecção interna e ações de bloqueio nos setores onde houve confirmação da escabiose. As intervenções têm como objetivo reduzir o risco de transmissão e manter a segurança de pacientes e profissionais.
Em comunicado oficial, a Secretaria de Saúde informou que todos os casos confirmados seguiram os protocolos estabelecidos, incluindo isolamento e tratamento adequado. A Prefeitura destacou ainda que não houve registros na maternidade do hospital e que os episódios ficaram restritos a áreas específicas da unidade.
A administração municipal informou também que servidores que apresentaram sintomas ou suspeita da doença foram afastados preventivamente, passaram por tratamento médico e seguem em avaliação antes do retorno às atividades.