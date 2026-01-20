20 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAÚDE

Hospital Municipal de Taubaté registra de casos de sarna

Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ações imediatas foram implementadas para controlar a situação
Ações imediatas foram implementadas para controlar a situação

A Secretaria de Saúde de Taubaté confirmou a identificação de casos de sarna (escabiose) em pacientes internados no Hospital Municipal Universitário de Taubaté ao longo do mês de janeiro. Segundo a administração municipal, ações imediatas foram implementadas para controlar a situação e impedir a propagação da doença.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a pasta, o enfrentamento do problema passou a ser conduzido pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com o apoio das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, que atuam de forma conjunta no monitoramento e acompanhamento dos casos.

Entre as medidas adotadas estão procedimentos de desinfecção interna e ações de bloqueio nos setores onde houve confirmação da escabiose. As intervenções têm como objetivo reduzir o risco de transmissão e manter a segurança de pacientes e profissionais.

Em comunicado oficial, a Secretaria de Saúde informou que todos os casos confirmados seguiram os protocolos estabelecidos, incluindo isolamento e tratamento adequado. A Prefeitura destacou ainda que não houve registros na maternidade do hospital e que os episódios ficaram restritos a áreas específicas da unidade.

A administração municipal informou também que servidores que apresentaram sintomas ou suspeita da doença foram afastados preventivamente, passaram por tratamento médico e seguem em avaliação antes do retorno às atividades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários