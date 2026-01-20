A Secretaria de Saúde de Taubaté confirmou a identificação de casos de sarna (escabiose) em pacientes internados no Hospital Municipal Universitário de Taubaté ao longo do mês de janeiro. Segundo a administração municipal, ações imediatas foram implementadas para controlar a situação e impedir a propagação da doença.

De acordo com a pasta, o enfrentamento do problema passou a ser conduzido pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com o apoio das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, que atuam de forma conjunta no monitoramento e acompanhamento dos casos.