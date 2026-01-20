Dois médicos foram mortos a tiros por um colega de profissão após uma discussão motivada por disputas contratuais na área da saúde. O autor dos disparos foi preso em flagrante e permanece detido. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (16), em um restaurante no bairro Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o médico Carlos Alberto Azevedo Filho, de 44 anos, atirou contra Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43, e Vinícius dos Santos Oliveira, de 35.