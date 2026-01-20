Idade: 71 anos

Data de falecimento: 20/01/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores – São José dos Campos/SP

Data e horário: 21/01/2026, às 14h

JOSÉ FRANCISCO THADEU GOMES

Idade: 69 anos

Data de falecimento: 20/01/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores – São José dos Campos/SP

Data e horário: 21/01/2026, às 13h

BENTO FERNANDES