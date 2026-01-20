20 de janeiro de 2026
OBITUÁRIO

Adeus, dona Leila, aos 71 anos, em SJC; veja obituário

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 20/01/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores – São José dos Campos/SP
Data e horário: 21/01/2026, às 14h

JOSÉ FRANCISCO THADEU GOMES

Idade: 69 anos
Data de falecimento: 20/01/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores – São José dos Campos/SP
Data e horário: 21/01/2026, às 13h

BENTO FERNANDES

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 20/01/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – São José dos Campos/SP
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – São José dos Campos/SP
Data e horário: 21/01/2026, às 8h

JOSÉ FERREIRA COSTA

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 19/01/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 20/01/2026, às 16h30

MARIA JOSÉ CARLOS FURTADO

Idade: 79 anos
Data de falecimento: 20/01/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 20/01/2026, às 16h

EDSON OLIVEIRA DA CRUZ

Idade: 47 anos
Data de falecimento: 19/01/2026
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 20/01/2026, às 15h

