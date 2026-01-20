Um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar depois de invadir a casa da ex-sogra, fazer familiares reféns e efetuar disparos de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (19) e mobilizou equipes policiais especializadas.
O caso aconteceu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito foi até a residência da ex-sogra, localizada na Rua Castel Gandolfo, onde rendeu a mulher, de 79 anos, e a ex-esposa, inconformado com o fim do relacionamento.
Durante a invasão, o homem teria efetuado ao menos um disparo contra a ex-sogra. Não há confirmação oficial se a idosa foi atingida nem informações detalhadas sobre a gravidade dos ferimentos naquele momento.
Em depoimento à polícia, um ex-cunhado do agressor relatou que ele já apresentava comportamento violento e histórico de ameaças contra familiares. Segundo ele, os episódios de intimidação vinham ocorrendo há algum tempo e culminaram no ataque desta segunda-feira.
Além das duas vítimas principais, uma inquilina da família e outro ex-cunhado estavam no imóvel durante a ação. Eles não foram feridos, mas passaram por momentos de tensão enquanto o suspeito mantinha o controle da situação.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao local, os agentes se depararam com a situação de reféns e relatos de disparos dentro da residência.
Equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e do Corpo de Bombeiros também foram chamadas para apoiar a ocorrência. A rua foi isolada para permitir a negociação e garantir a segurança dos moradores.
Durante a entrada dos policiais no imóvel, houve troca de tiros. O agressor foi baleado e morreu no local. A ex-sogra e a ex-esposa foram resgatadas e encaminhadas a uma unidade de saúde para atendimento médico.
Com informações do DiárioSP