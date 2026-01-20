Um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar depois de invadir a casa da ex-sogra, fazer familiares reféns e efetuar disparos de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (19) e mobilizou equipes policiais especializadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito foi até a residência da ex-sogra, localizada na Rua Castel Gandolfo, onde rendeu a mulher, de 79 anos, e a ex-esposa, inconformado com o fim do relacionamento.