Uma mulher de 40 anos morreu após ser esfaqueada enquanto segurava o filho no colo, em um ataque registrado na noite do último sábado. A suspeita do crime, uma mulher trans de 25 anos, permaneceu no local após a agressão e se entregou à polícia, sendo presa em flagrante.

O homicídio ocorreu na Vila Airosa, bairro da região do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. A vítima, identificada como Ivia Stefânia da Silva de Castro, chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.