HOMICÍDIO

Com filho no colo, mãe de 40 anos é morta por mulher trans

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Uma mulher de 40 anos morreu após ser esfaqueada enquanto segurava o filho no colo, em um ataque registrado na noite do último sábado. A suspeita do crime, uma mulher trans de 25 anos, permaneceu no local após a agressão e se entregou à polícia, sendo presa em flagrante.

O homicídio ocorreu na Vila Airosa, bairro da região do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. A vítima, identificada como Ivia Stefânia da Silva de Castro, chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 19h, dentro da residência da própria vítima, onde ela morava com os filhos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a suspeita entra tranquilamente na casa, sem que houvesse discussão prévia.

Nas gravações, Ivia aparece em frente à residência, com o filho no colo, usando o celular. Em seguida, a autora do crime surge com uma faca de cozinha e ataca a vítima de forma repentina, sem dar chance de defesa.

Segundo a Polícia Civil, as duas mantinham um relacionamento amoroso e a motivação do crime estaria ligada a ciúmes. Como já frequentava o local, a suspeita entrou na casa sem levantar suspeitas.

Além da criança que estava no colo da vítima, outros três filhos de Ivia estavam na residência no momento do crime. O mais velho, conforme a polícia, tem 13 anos.

Após a agressão, a autora permaneceu no local e confessou o crime aos policiais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima a uma unidade de saúde, onde o óbito foi confirmado.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva e segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

Com informações do DiárioSP

