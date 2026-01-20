Uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi afastada após declarar, de forma equivocada, a morte de uma mulher atropelada no último domingo (18). A vítima, de 29 anos, ainda apresentava sinais vitais e precisou ser reanimada minutos depois, sendo encaminhada em estado grave para atendimento hospitalar.

O caso ocorreu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru, no interior de São Paulo. Após o atropelamento, a mulher teve o corpo colocado no acostamento e coberto com uma manta térmica, procedimento adotado quando o óbito é confirmado.