Três técnicos de enfermagem foram presos sob suspeita de provocar a morte de pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após investigações apontarem um padrão de atuação conjunta e intencional. Segundo a Polícia Civil, o grupo agia com frieza e acompanhava a morte das vítimas após a aplicação de substâncias letais.

Os crimes ocorreram no Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal, entre novembro e dezembro de 2025. De acordo com o delegado Maurício Iacozzilli, os suspeitos — Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva, de 28 e 22 anos — tinham divisão de tarefas durante as ações.