Um acidente grave registrado no último domingo (18) deixou duas pessoas mortas, entre elas uma médica de 25 anos recém-formada. A vítima seguia viagem para participar de um processo seletivo na área da saúde quando houve a colisão frontal entre dois carros.
A batida ocorreu na BR-282, em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A médica Julia Picinini Pelinson conduzia um Chevrolet Onix, que colidiu de frente com um Toyota Yaris. Com a força do impacto, ela morreu no local.
No outro veículo estava um casal. O motorista sobreviveu, mas a passageira, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e também morreu.
Julia atuava em uma Unidade Básica de Saúde em Joaçaba e viajava para disputar uma vaga como médica comunitária junto à Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia iniciado a carreira recentemente no serviço público.
Formada em medicina em novembro de 2025 pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Julia começou a trabalhar em janeiro de 2026 na Unidade Básica de Saúde Clara Adélia, por meio do programa Universidade Gratuita.
Nas redes sociais, a jovem comemorou a formatura e a realização do sonho profissional, destacando valores como justiça, gratidão e acolhimento no exercício da medicina.
Após a confirmação da morte, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina (Simesc) divulgou nota de pesar, lamentando a perda precoce da profissional e prestando solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.