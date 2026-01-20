Um acidente grave registrado no último domingo (18) deixou duas pessoas mortas, entre elas uma médica de 25 anos recém-formada. A vítima seguia viagem para participar de um processo seletivo na área da saúde quando houve a colisão frontal entre dois carros.

A batida ocorreu na BR-282, em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A médica Julia Picinini Pelinson conduzia um Chevrolet Onix, que colidiu de frente com um Toyota Yaris. Com a força do impacto, ela morreu no local.