Projeto

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (20) o projeto de revisão do Código de Obras e Edificações.

Legislação

O texto atual do Código de Obras e Edificações de Taubaté é de 1994. Em outubro de 2023, o então prefeito José Saud (PP) enviou à Câmara um projeto que fazia a revisão do código, mas o texto foi retirado em fevereiro de 2025 pelo atual prefeito.