Balanço
No ano passado, as oito comissões permanentes da Câmara de São José dos Campos emitiram 1.987 pareceres. O balanço foi divulgado pelo Poder Legislativo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Comissões
Compostas por vereadores nas funções de presidente, relator e membro revisor, as comissões examinam os projetos de lei, substitutivos e emendas em tramitação. Em 2025, os vereadores e o prefeito Anderson Farias (PSD) protocolaram um total de 895 projetos legislativos, somando projetos de lei, de decreto, de resolução e de Emenda à Lei Orgânica do Município.
Pareceres
Todos os projetos passam pela Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, que deu 867 pareceres ao longo do ano. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se manifestou sobre mais da metade das novas propostas, emitindo 567 pareceres. A Comissão de Saúde deu 177 pareceres. A Comissão de Educação e Promoção Social, 154. A Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, 114. A Comissão de Cultura e Esportes, 59. A Comissão de Meio Ambiente, 47 pareceres. E a Comissão de Ética, dois.