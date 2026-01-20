Balanço

No ano passado, as oito comissões permanentes da Câmara de São José dos Campos emitiram 1.987 pareceres. O balanço foi divulgado pelo Poder Legislativo.

Comissões

Compostas por vereadores nas funções de presidente, relator e membro revisor, as comissões examinam os projetos de lei, substitutivos e emendas em tramitação. Em 2025, os vereadores e o prefeito Anderson Farias (PSD) protocolaram um total de 895 projetos legislativos, somando projetos de lei, de decreto, de resolução e de Emenda à Lei Orgânica do Município.