Um homem de 36 anos foi preso após invadir um culto religioso, interromper a cerimônia e ameaçar fiéis no último domingo (18). Durante a confusão, ele tentou esfaquear um diácono e ainda fez ameaças de incendiar o templo, sendo contido pelos próprios frequentadores até a chegada da polícia.

O caso ocorreu em uma igreja do bairro Guarujá, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia deixado a prisão recentemente e entrou no local dizendo que queria pedir orações.