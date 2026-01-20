20 de janeiro de 2026
INTOLERÂNCIA

Invadiu culto, ameaçou atear fogo na igreja e acabou preso

Por Da Redação | Cascavel
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 36 anos foi preso após invadir um culto religioso, interromper a cerimônia e ameaçar fiéis no último domingo (18). Durante a confusão, ele tentou esfaquear um diácono e ainda fez ameaças de incendiar o templo, sendo contido pelos próprios frequentadores até a chegada da polícia.

O caso ocorreu em uma igreja do bairro Guarujá, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia deixado a prisão recentemente e entrou no local dizendo que queria pedir orações.

De acordo com o delegado Régis Francisco Palombo, o comportamento do homem mudou após ele ser advertido por interromper a pregação. Em seguida, ele sacou uma faca e tentou atingir um diácono, além de ameaçar outros fiéis.

Os frequentadores conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada dos policiais. Ele foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento, mas voltou a fazer ameaças durante o interrogatório, afirmando que retornaria ao local para atear fogo na igreja.

Ainda conforme a PCPR, o homem possui antecedentes criminais por violência doméstica e familiar. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e deve responder por perturbação de culto religioso, ameaça, injúria e tentativa de lesão corporal.

