Emilia de Oliveira morreu em Santa Branca nesta última segunda-feira (19), aos 71 anos. A cerimônia de despedida e sepultamento aconteceram nesta terça-feira (20), à tarde, no Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí.
Dona Mila, como também era conhecida, deixará saudades entre amigos e familiares. Afinal de contas, era uma pessoa querida e que sempre tratava todos muito bem.
Silvana Oliveira Moreira desejou força aos parentes mais próximos, através das redes sociais. "Meus sentimentos a família descanse em paz dona Mila", escreveu.
Cacilda Santos também lamentou muito e ainda destacou a amizade de tantos anos. "Querida Mila vai fazer muita falta, foi minha vizinha no Nova Jacareí e ultimamente era em Santa Branca. Não sabia o que fazer para nos agradar em sua chácara. Segue em paz amiga", disse.