Emilia de Oliveira morreu em Santa Branca nesta última segunda-feira (19), aos 71 anos. A cerimônia de despedida e sepultamento aconteceram nesta terça-feira (20), à tarde, no Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dona Mila, como também era conhecida, deixará saudades entre amigos e familiares. Afinal de contas, era uma pessoa querida e que sempre tratava todos muito bem.