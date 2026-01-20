Uma ação conjunta realizada nesta terça-feira (20) resultou na localização do homem em situação de rua que havia causado preocupação entre moradores do Jardim Aquarius, em São José dos Campos, no último domingo (18). A mobilização ocorreu após a grande repercussão de um vídeo nas redes sociais, que viralizou em páginas e perfis da cidade, ampliando o alerta entre a população.

As imagens mostravam o homem caminhando pela rua dos Lambaris e proferindo frases que geraram temor entre moradores, especialmente em um período de maior circulação de famílias no bairro. A divulgação do vídeo impulsionou pedidos de providências e contribuiu para a rápida articulação das autoridades.