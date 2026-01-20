Uma ação conjunta realizada nesta terça-feira (20) resultou na localização do homem em situação de rua que havia causado preocupação entre moradores do Jardim Aquarius, em São José dos Campos, no último domingo (18). A mobilização ocorreu após a grande repercussão de um vídeo nas redes sociais, que viralizou em páginas e perfis da cidade, ampliando o alerta entre a população.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As imagens mostravam o homem caminhando pela rua dos Lambaris e proferindo frases que geraram temor entre moradores, especialmente em um período de maior circulação de famílias no bairro. A divulgação do vídeo impulsionou pedidos de providências e contribuiu para a rápida articulação das autoridades.
A ação foi realizada por policiais militares, guardas municipais e das equipes de assistência social do município. Após diligências, o homem foi localizado na própria região do bairro.
Durante o atendimento, o serviço social realizou o registro da ocorrência e adotou os encaminhamentos necessários, conforme os protocolos legais. Um boletim de ocorrência foi elaborado para formalizar o atendimento e garantir o acompanhamento do caso.
Concluídos os procedimentos, o homem foi encaminhado de volta à cidade de São Paulo, sua cidade de origem, com acompanhamento da assistência social.
A Prefeitura de São José dos Campos reforçou que situações envolvendo pessoas em vulnerabilidade social devem ser comunicadas pelos canais oficiais, para permitir uma atuação integrada entre segurança pública e políticas sociais, garantindo tanto a proteção da população quanto o atendimento adequado às pessoas envolvidas.