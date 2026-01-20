O Corpo de Bombeiros suspendeu, no fim da tarde desta terça-feira (20), as buscas pelo policial militar que desapareceu após entrar no Rio Una, em São Sebastião, no Litoral Norte. As atividades devem ser retomadas na manhã desta quarta-feira (21).
Os trabalhos tiveram início ainda durante a madrugada e mobilizaram ao menos dez bombeiros. Ao longo do dia, as equipes realizaram uma varredura em toda a extensão da foz do Rio Una, com atenção especial ao trecho onde o rio faz uma curva, encontra uma barreira de areia e deságua no mar, área considerada crítica para as buscas.
Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente confirmada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o policial pertence ao 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) e integra o efetivo empregado na Operação Verão.
As circunstâncias do desaparecimento seguem sendo apuradas, e novas informações devem ser divulgadas com a retomada das buscas.