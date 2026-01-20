A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. A ação ocorreu na rua João Abreu Ramos, e resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional equivalente ao tráfico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação foi conduzida por equipes do 3º Distrito Policial, após o recebimento de informações sobre a venda de entorpecentes em um local conhecido na região como “biqueira da 24”. Após período de observação e levantamento de dados, três suspeitos foram identificados no ponto monitorado.
Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que os responsáveis pelo esquema criminoso vinham utilizando adolescentes para atuar na comercialização das drogas, como forma de reduzir a exposição direta de adultos ligados à organização criminosa. A prática tem sido alvo de acompanhamento constante nas ações de repressão ao tráfico na região sul da cidade.
Durante a abordagem, um menor de idade foi encontrado com porções de maconha, crack e skunk, além de R$ 65 em dinheiro. Ele foi apreendido e encaminhado à Fundação CASA.
Um segundo envolvido, que também estaria com drogas, conseguiu fugir pelos telhados das residências vizinhas. Já um terceiro suspeito, maior de idade, foi abordado portando um telefone celular, que acabou apreendido. Ele foi liberado, mas segue sendo investigado.
Ainda conforme a Polícia Civil, o local possuía estruturas improvisadas, como um morro de terra e aberturas no muro dos fundos, utilizadas para facilitar o acesso aos telhados e a fuga dos suspeitos. Diante disso, equipes da Prefeitura foram acionadas e realizaram a remoção do monte de terra e o fechamento dos buracos, com apoio de maquinário pesado, para dificultar novas fugas e impedir a reutilização da área para atividades criminosas.
As investigações continuam com o objetivo de localizar o suspeito que fugiu e identificar possíveis lideranças do tráfico que atuam na zona sul de São José dos Campos. A Polícia destacou que o ponto já integrava o mapeamento das áreas monitoradas, sendo conhecido por recorrentes ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.