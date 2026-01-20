A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. A ação ocorreu na rua João Abreu Ramos, e resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional equivalente ao tráfico.

A operação foi conduzida por equipes do 3º Distrito Policial, após o recebimento de informações sobre a venda de entorpecentes em um local conhecido na região como “biqueira da 24”. Após período de observação e levantamento de dados, três suspeitos foram identificados no ponto monitorado.