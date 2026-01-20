A Polícia Militar de São Paulo realizou nesta terça-feira (20) uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas no interior do estado e em Mato Grosso do Sul. A ação investiga um esquema de transporte de cocaína por meio de "mulas do tráfico" em viagens clandestinas ao estado.

A operação Expurgo, feita em parceria com a Polícia Federal, cumpriu 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nos municípios de Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Limeira, Piracicaba, Botucatu, São Paulo e Corumbá (MS). As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.