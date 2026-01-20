A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 58 anos, encontrado sem vida em via pública no bairro Retiro da Mantiqueira, em Cruzeiro. Um documento médico anexado ao boletim de ocorrência aponta fortes indícios de descarga elétrica como possível causa do óbito.
O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental. De acordo com o histórico policial, a vítima foi localizada sem sinais aparentes de violência, o que inicialmente afastou a hipótese de agressão.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. O óbito foi constatado por uma médica ainda no local, que também não identificou marcas externas de violência.
Durante a atualização do registro, a Polícia Civil informou que recebeu um documento assinado por uma coordenadora médica, indicando indício forte de descarga elétrica. Diante disso, foi solicitada a realização de exame necroscópico e exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).
Segundo a investigação, os exames periciais serão fundamentais para confirmar ou descartar a hipótese de morte provocada por descarga elétrica e para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
O caso segue sob apuração, e a Polícia Civil aguarda o laudo oficial do IML para definir os próximos passos da investigação.