A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 58 anos, encontrado sem vida em via pública no bairro Retiro da Mantiqueira, em Cruzeiro. Um documento médico anexado ao boletim de ocorrência aponta fortes indícios de descarga elétrica como possível causa do óbito.

O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental. De acordo com o histórico policial, a vítima foi localizada sem sinais aparentes de violência, o que inicialmente afastou a hipótese de agressão.